Reactia LPF, dupa ce echipa patronata de Gigi Becali a decis sa lase 5 jucatori in vacanta: "Fiecare face ce vrea"

FCSB a castigat Cupa Romaniei in fata lui Sepsi, cu 1-0.

Dupa acest succes, ros-albastri si-au asigurat participarea in Europa League si au decis sa lasa in vacanta 5 jucatori importanti: Dennis Man, Florinel Coman, Florin Tanase, Valentin Cretu si Ovidiu Popescu. Acestia nu vor juca impotriva lui Gaz Metan si Astra Giurgiu, dar nici in partida restanta cu CFR Cluj.

Secretarul General LPF a vorbit despre aceasta decizie.

"Cred ca toate cluburile ar trebui sa-si joace meciurile pe teren, cu cel mai bun efectiv. Pentru ca, din perspectiva noastra, integritatea competitiei este esentiala.

In acelasi timp, nu exista obligatii regulamentare si fiecare face ce vrea", a declarat Justin Stefan pentru DigiSport.

Acest lucru ar putea sa ii dauneze Universitatii Craiova in lupta cu CFR pentru castigarea titlului. FCSB mai are de jucat un meci cu "feroviarii".

