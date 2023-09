Rapidiștii își ironizează rivalele la titlu, FCSB și CFR, după ce ambele au fost ajutate de arbitri în etapa a noua

Reprezentanții celor două cluburi susțin, însă, că nu poate fi vorba despre un arbitraj favorabil, ci că echipele lor au câștigat pe merit.

Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari ai Rapidului, i-a taxat pe reprezentanții cluburilor menționte mai sus, susținând faptul că echipa sa nu s-a bucurat de un tratament similar din partea arbitrilor.

„E ceva obișnuit ca majoritatea, am observat, conducătorilor și oamenilor care reprezintă cluburile din Liga 1, când sunt favorizați să nege până în pânzele albe, chiar dacă se vede negru pe alb, și când ești dezavantajat să urli cât mai mult.

Nu este și cazul nostru: când am fost dezavantajați e normal să fim supărați, dacă au existat greșeli pentru Rapid am recunoscut. Din punctul meu de vedere, am văzut anumite explicații, penalty-urile de ieri sunt clare: unul este cât casa, nu poți să nu-l dai. Primul e penalty, nu este atât de evident, dar eu spun că cel puțin al doilea a fost clar penalty.

Angelescu îi ia apărarea lui Kovacs

Aș vrea să precizez că lumea a dat foarte mult în Istvan Kovacs: mie mi se pare un arbitru foarte bun, ne-a arbitrat de multe ori, am avut și înfrângeri cu el, dar mie mi se pare cel mai bun arbitru al nostru. Chiar dacă a făcut gafele de ieri sunt convins că nu le-a făcut intenționat și sunt convins că rămâne unul dintre cei mai buni arbitri.

Dar, asta nu înseamnă că nu s-a greșit flagrant în favoarea CFR-ului. Normal ar fi fost ca domnul Balaj să iasă și să recunoască, măcar la al doilea, nu ai cum să spui că nu a fost penalty. Mai clar de atât…”, a spus Victor Angelescu, potrivit Prosport.

În urma victoriei din etapa a noua, FCSB a acumulat 21 de puncte în clasament, ocupând primul loc. CFR Cluj se află la două puncte în spatele „roș-albaștrilor”, pe locul secund, în timp ce Rapid e pe patru, cu 15 punte. Poziția a treia fiind ocupată de Universitatea Craiova (17 puncte).