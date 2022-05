Rapid poate da prima lovitură pentru noul sezon! Undă verde pentru transfer de la tatăl fotbalistului

Un prim transfer al Rapidului din noul sezon ar putea fi cel al lui Marco Dulca (23 de ani). Mijlocașul central de la Chindia mai are contract cu formația din Târgoviște pentru încă un sezon, însă atât el, cât și tatăl său au recunoscut public în ultima perioadă că și-ar dori o mutare la formația giuleșteană.

Marco Dulca ar putea fi transferat de Rapid

Cristi Dulca, fost jucător la Rapid, a dezvăluit că fiul său este dorit de mai multe echipe din Liga 1, însă și-ar dori să îl vadă pe Marco în tricoul giuleștenilor. Actualul selecționer al naționalei feminine de fotbal crede că mijlocașul este pregătit de un astfel de salt.

"Sunt câteva echipe din Liga 1 care îl vor, dar are un impresar. Mai are un an de contract cu Chindia, sunt aceste meciuri de baraj, dar apoi vom vedea. Are impresar, îi mai dau şi eu sfaturi, dar el decide.

Mi-ar plăcea să joace la Rapid. Cui nu i-ar plăcea să joace acolo? Vom vedea după meciurile de baraj, dar eu zic că e pregătit de o echipă mai bună. I-a prins foarte bine această perioadă la Chindia, a prins un mediu bun, Săndoi i-a dat încredere. Sunt mulţumit de cum a jucat, de cum a evoluat", a spus Cristi Dulca, potrivit Prima Sport.

Înaintea unui posibil transfer, Marco Dulca va disputa alături de Chindia barajul pentru menținerea în Liga 1, unde adversară ar urma să fie Concordia Chiajna sau Unirea Slobozia.

Marco Dulca, care și-a făcut junioratul la Swansea, joacă la Chindia din august 2020. Inițial, mijlocașul a fost împrumutat de la Farul, iar un an mai târziu a fost transferat definitiv de dâmbovițeni.