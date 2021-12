Marco Dulca: născut în Coreea de Sud, trecut pe la juniorii lui Swansea! Mijlocașul Chindiei, sincer pe final de an: „Anul trecut a fost mai greu pentru mine!”

Mijlocașul născut în Coreea de Sud, la Pohang, și-a început drumul în fotbal la echipa U19 a Universității Cluj, iar în 2015 a avut parte de o șansă pe care puțini juniori români o au, fiind cooptat pentru echipa U18 a lui Swansea.

Dulca a petrecut 4 ani în fotbalul englez, acolo unde a ajuns până la echipa U23 a lui Swansea, în ciuda faptului că avea doar 18 ani. Tânărul jucător a reușit să bifeze un total de 33 de apariții în fotbalul din Anglia, iar în iulie 2019 s-a întors în România, semnând cu FC Viitorul.

Ulterior, fotbalistul a fost împrumutat pe data de 28 august 2020 la Chindia Târgoviște, iar după un an, clubul constănțean a decis să renunțe la serviciile sale definitiv. Dulca a semnat pe loc cu târgoviștenii, recunoscător pentru șansa primită din partea 'echipei revelație' din acest sezon.

Experiența din fotbalul englez și-a spus cuvântul asupra sa, iar jucătorul a devenit rapid o piesă importantă în jocul Chindiei. www.sport.ro a vorbit cu Marco Dulca cu ocazia încheierii unui an solicitant. Tânărul fotbalist a vorbit despre planurile sale în anul ce urmează, dar și despre plecarea de la Farul.

Marco Dulca: „Cei 4 ani petrecuți la Swansea mi-au pus bazele în fotbal!”

Bună, Marco! Cum te găsește finalul lui 2021?

Bună, în primul rând, sănatos și fericit! Am avut un an cu multe realizări îndeplinite din cele pe care mi le propusesem. În al doilea rând, mă bucur că am în continuare lânga mine suportul familiei și al iubitei mele

Anul acesta a fost unul al schimbărilor pentru tine, te-ai transferat de la Farul la Chindia, echipă la care jucai deja sub formă de împrumut. Cum ai trăit în această perioadă și ce ai simțit când ai plecat de la Farul? Simți că nu ți s-au acordat șanse?

Anul trecut a fost mai greu pentru mine, când s-a renunțat așa usor la serviciile mele. Nu înțelegeam de ce nu primeam șanse de a arăta ce pot. Într-un final am ajuns definitiv la Chindia și această mutare mi-a făcut mult bine.

Chindia a avut un sezon oscilant, însă fiecare adversar a recunoscut că sunteți o echipă greu de bătut. Care este secretul?

Până acum a fost un an mai dificil din toate punctele de vedere, nu cred ca mai trebuie să spun ce ne-a pus piedică în unele partide. Suntem o echipă greu de bătut din cauza puterii grupului. Suntem o echipă unită, cu jucători muncitori, care doresc să se afirme.

Amprenta lăsată de Swansea

Ai petrecut 4 ani în Anglia, la echipele de tineret ale lui Swansea. Cum ți-a influențat asta jocul și gândirea?

Cei 4 ani petrecuți la Swansea mi-au pus bazele în fotbal și m-au ajutat să devin un jucător mai bun, mai profesionist. Gândirea mi s-a schimbat total în bine și acest lucru cred că s-a văzut.

Recent, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a remarcat evoluțiile tale bune din meciuri. Cum te simți știind că ești în vizorul oficialului unui club precum FCSB?

Mă bucur foarte mult să aud aceste cuvinte din partea dânsului și de faptul că evoluțiile mele bune sunt remarcate de un club precum FCSB. Orice jucător cred că se simte bine când aude că este urmărit de cluburi importante.

Marco Dulca: "Sunt deschis oricărei oferte!"

Te-ar încânta un transfer la FCSB în viitor sau preferi să joci în continuare la Chindia, iar apoi să prinzi un transfer în străinătate?

Sunt deschis oricărei oferte. Sper să îmi fac treaba la fel de bine pe teren și după vom vedea.

Dacă ar fi să alegi, care ar fi cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în acest an? Dar cel mai rău?

Cel mai bun lucru este participarea la Jocurile Olimpice. Am participat la cea mai mare competiție sportivă din lume, unde mulți sportivi visează să ajungă. Am trăit niște emoții pe care nu le-am mai avut niciodată până atunci. Aș fi ipocrit să zic că mi s-a întâmplat ceva rău anul acesta. Am avut parte doar de lucruri bune.

Ce lași în 2021 și ce iei cu tine în 2022?

2021 ramane cu toate amintirile frumoase pe plan profesional, dar și pe plan sentimental. În 2022 iau aceeași determinare și ambiție cu mine, cu ajutorul cărora vreau să realizez mult mai multe.

În încheiere, aș dori să îți faci o promisiune pentru 2022, iar la anul să recitești pentru a vedea dacă ai reușit să o îndeplinești :).

Îmi doresc să ajung la echipa națională de seniori!