Rapid - FCSB | Care sunt cele mai pariate scoruri. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Meciul din etapa a 30-a e LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Ultima etapă a campionatului regular ne oferă și cel mai așteptat joc. Rapid vs FCSB, ocupanta locului doi împotriva locului unu.

Rapid - FCSB e sâmbătă, de la 20:00. Full House

Meciul se va desfășura pe Arena National, un stadion pe care oaspeții de sâmbătă îl cunosc mult mai bine, aici disputăndu-si meciurile de pe propriul teren. Se așteaptă o asistență record pentru stagiunea 2023-2024, până ieri erau deja vândute 25.000 de bilete.

Rapid vine după deplasarea grea de la Craiova, acolo unde a remizat 1-1 cu Universitatea, un rezultat care nu o ajută foarte tare, dar nici nu putem spune că a fost un eșec. Pe propriu teren, echipa lui Bergodi a strâns 29 de puncte din 14 meciuri, a marcat 32 de goluri și a încasat 18. Ocupă locul 4 în clasamentul jocurilor de pe propriul teren.

Oaspeții, FCSB, vin după meciul câștigat de acasă cu Petrolul, de pe Arena Națională, scor 1-0. În jocurile din deplasare, “roș-albaștrii” au acumulat 31 de puncte din 14 meciuri, au marcat 27 de goluri și au primit 12.

Ambele echipe au aceeași medie de goluri marcate per meci, 1.8.

La goluri primite, FCSB stă mai bine, cu 0,8 goluri per patidă, în schimb ce Rapid are o medie de 1,1 goluri încasate per partidă.

Ultimul meci dintre cele două a avut loc pe 5 noiembrie 2023, iar rapidiștii se impuneau cu scorul de 2-1, chiar pe Arena Națională.

Florinel Coman este cotat cu 3.20 pentru un gol marcat.

Albion Rrahmani are cotă 3.25 pentru a înscrie.

FCSB are 39% șanse de a câștiga partida, în timp ce Rapid 37 %.

Remiză - 25%.

În ultimele 5 meciuri dintre cele două, Rapid a câștigat de patru ori, iar FCSB o dată.

Rapid - FCSB | Cele mai pariate scoruri

1:0 - cotă 9.00

1:1 - cotă 6.50

0:1 - cotă 9:00

Sugestia Sport.ro: ambele marchează.