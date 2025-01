Done deal! 200.000€ pentru transferul iernii la FCSB

Vineri seara, Rapid a oficializat primul transfer al perioadei de iarnă, Denis Ciobotariu! Singurul "integralist" din Superligă a semnat cu Rapid până în 2028, un contract valabil din vară.

”Clubul nostru a reușit să-și asigure serviciile unuia dintre cei mai buni fundași din țară, Denis Ciobotariu semnând un contract cu Rapid până în 2028.

Fundașul central de 26 de ani a evoluat în ultimele două sezoane și jumătate la Sepsi OSK, intrând în ultimele șase luni de contract cu formația covăsneană.

În actuala stagiune, Denis a marcat două goluri în campionat, ambele în deplasare, cu CFR Cluj (3-3) și cu Gloria Buzău (2-1), în 21 de meciuri. El este singurul jucător “integralist” din Superliga României, fiind pe teren toate minutele din primele 21 de runde”, a scris Rapid pe site-ul oficial.

Primele declarații ale ”giuleșteanului” Denis Ciobotariu pentru site-ul oficial al lui Rapid



”Mă bucur ca am luat decizia de a semna cu Rapid. Au fost mai multe oferte, inclusiv din Superligă, și cred că am luat cea mai buna decizie. Rapid este un club foarte mare, un club de tradiție, și cred că, ușor, ușor, va deveni și mai mare. Rapid este cel mai stabil club din România, în momentul de față, și are un proiect excelent pentru viitor.

Suporterii sunt minunați, atmosfera era mereu fantastică când jucam împotriva Rapidului, și mă bucur că, de data aceasta, îi voi avea de partea mea. Sunt sigur că de la Rapid pot ajunge la echipa națională, însă totul va depinde de evoluțiile mele. Sunt nerăbdător să lucrez din nou cu domnul Șumudică, am mai făcut-o și în trecut, și am avut rezultate foarte bune împreună”

Denis Ciobotariu va continua la Sepsi până în vară



În carieră, “Ciobi” a mai evoluat pentru Chindia Târgoviște, Dinamo București, CFR Cluj și FC Voluntari, având și șapte selecții la naționala U21 a României.

Denis este fiul lui Liviu Ciobotariu, un fost jucător exponențial în istoria lui FC Național București, acesta evoluând la ultimul Campionat Mondial la care România a participat, în 1998.

Altfel, fundașul bucureștean va pleca astăzi în cantonament cu Sepsi OSK, în Turcia.