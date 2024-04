”Rămâi să te uiți la CFR - FCSB?” Răspunsul fotbalistului care va reveni la echipa lui Gigi Becali din vară

Alexandru Musi: ”Aș rămâne la meciul FCSB-ului, dar am antrenament!”

La finalul partidei, Alexandru Musi a vorbit despre perioada grea prin care a trecut Petrolul în startul play-out-ului și a mărturisit că se gândește deja la câștigarea play-out-ului.

”Am avut o perioadă mai dificilă, dar am rămas ca o familie, am venit la antrenamente cu zâmbetul pe buze. Mă bucur că am luat trei puncte și mergem mai departe. A fost un meci foarte prost cu Voluntari, dar trebuie să îl ștergem cât mai repede, eu zic că l-am șters deja, ne concentrăm la următorul meci și încercăm să o scoatem la capăt. Trebuie să muncim în continuare. Mă bucur că a venit și Mister, ne gândim la următorul meci”, a spus Alexandru Musi la finalul meciului cu U Cluj.

Alexandru Musi se va întoarce la FCSB la finalul acestui sezon, echipa care l-a cedat sub formă de împrumut la gruparea prahoveană. Chiar Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a declarat că Musi va fi un jucător de bază în următorul sezon.

Din acest moment, la flash-interviu, fotbalistul a fost întrebat dacă va rămâne la Cluj pentru a o urmări pe FCSB în partida cu CFR Cluj. Dacă roș-albaștrii se vor impune, vor face un pas important către titlul de campioană a României.

”Nu rămâi la Cluj să te uiți și la CFR - FCSB? Poate cine știe, se sărbătorește”, a fost întrebarea reporterului.

Musi a zâmbit larg atunci când a auzit întrebarea reporterului, însă a transmis că nu poate rămâne la meciul FCSB-ului pentru că nu poate lipsi de la antrenamente.

”Aș rămâne, dar am antrenament!”, a răspuns zâmbind Alexandru Musi.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României