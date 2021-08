Pronosticul lui Dani Coman. Cine va câștigul titlul în Liga 1 

Actualul președinte de la FC Hermannstadt a anunțat că va rămâne la gruparea din Sibiu, deși a fost dorit de CFR Cluj.

Intrată într-o morișcă a schimbărilor după eliminarea din Europa League, CFR e lider în Liga 1, cu șapte victorii din șapte etape, după ce în ultima rundă a învins-o pe FCSB, scor 4-1, în Gruia.

Dani Coman: "E o echipă foarte bună, are stabilitate"

Patronul ardelenilor, Neluțu Varga, l-a numit antrenor pe Dan Petrescu, l-a readus ca director sportiv pe Bogdan Mara, însă următorul task îl reprezintă "transferul" unui președinte.

Dani Coman a declinat propunerea venită din Cluj-Napoca, dar e de părere că gruparea condusă de Dan Petrescu își va adjudeca titlul și în acest sezon.

”CFR va câștiga acest campionat chiar și fără președinte. Sunt sigur că va câștiga, CFR are echipă foarte bună, are stabilitate din toate punctele de vedere, are un patron care iubește fotbalul și chiar se pricepe”, a spus Dani Coman, marți după-amiază, la Digi Sport.