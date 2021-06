Absolut uluitor! O vedeta a Angliei incearca sa-si convinga coechipierii sa copieze moda lansata de nationala Romaniei in urma cu 23 de ani: "Voi reusi!"

Incredibil, dar adevarat! Un star din nationala Angliei le cere coechipierilor sai sa urmeze exemplul Romaniei.

Phil Foden, 21 de ani, a aparut la Euro 2020 cu o schimbare radicala de look. Starul de la Manchester City si-a vopsit parul blond.

Foden vrea ca, in cazul in care Anglia castiga turneul final, coechipierii sai sa-si vopseasca si ei parul, dupa modelul pe care nationala Romaniei la lansat la Campionatul Mondial din 1998.

"Le-am spus colegilor mei ca, daca vom castiga Euro 2020, ei vor trebui sa-si faca aceeasi frizura ca mine, iar ei au fost de acord.

Sa speram ca vom castiga si ii vom vedea pe toti cu aceeasi frizura. Romania a facut-o, asa ca voi reusi si eu sa ii fac pe toti sa isi faca frizura asta, ceea ce ar fi amuzant", a declarat Phil Foden, conform talksport.com.

In 1998, Romania a debutat in forta la Campionatul Mondial din Franta. "Tricolorii" au trecut de Columbia, scor 1-0. Apoi, Hagi si coechipierii sai au invins si Anglia, scor 2-1. La urmatorul meci, cel cu Tunisia, baietii nostri au socat intreaga planeta. Calificati deja in optimi, elevii lui Anghel Iordanescu au aparut pe teren cu parul vopsit galben.