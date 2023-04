Probleme pentru FCSB! Doi jucători importanți pot rata derby-ul cu CFR Cluj

După victoria cu Sepsi, scor 2-1, FCSB s-a apropiat la un singur punct de CFR Cluj și la trei de liderul Farul Constanța. Totuși, vicecampiana l-a pierdut la meciul de la Sfântu Gheorghe pe Adrian Șut, cel care a suferit o entorsă și a fost înlocuit în repriza secundă.

Adrian Șut și Octavian Popescu, incerți pentru CFR Cluj - FCSB

FCSB nu știe încă dacă îl va putea recupera la timp pe Adrian Șut, iar în aceeași situație se află și Octavian Popescu. Tânărul jucător al bucureștenilor s-a accidentat la meciul România - Belarus 2-1 și a ratat partida cu Sepsi.

În schimb, Mihai Stoica a anunțat revenirea lui Billel Omrani la antrenamentele celor de la FCSB, astfel că atacantul ar putea fi o variantă pentru derby-ul cu CFR Cluj.

"Șut are o entorsă la gleznă dreaptă. Nu pare grav, nu s-a umflat deloc glezna, dar la manevrele încercate de doctor cu el încă mai sunt ceva probleme, în sensul că nu poate să sară în piciorul drept. Vedem mâine cum se prezintă, dacă e nevoie de o investigație suplimentară sau nu. Mâine o să știm mai multe.

Tavi este la limită. Nu știm dacă va face sau nu deplasare. E mult mai bine, aleargă, lovește mingea, dar are niște manevre la care simte durere. Eu știam azi, pe la prânz, că e totul bine, dar am vorbit și are ceva dureri. Nu știu siguri, nu pot da un procent.

Cert e că revine Omrani la antrenamente, va face antrenamente cu echipa. Poate să fie și el un câștig pentru meciul de la Cluj. În rest, nu sunt probleme", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.