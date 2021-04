Probleme uriase la o echipa de playoff-ul Ligii 1! Jucatorii sunt neplatiti, iar conducerea se scuza! "Intelegeti, va rugam"

Neplata salariilor la timp a devenit o obisnuita in Liga 1, iar acum o noua echipa se confrunta cu aceasta problema.

Dupa ce a reusit sa se califice pentru prima data in istoria scurta a clubului in playoff, Academica Cliceni are probleme cu plata salariilor, iar conducerea apeleaza la intelegere din partea fotbalistiilor.

Conform Prosport, Ilie Poenaru si staff-ul sau nu au incasat niciun ban in anul 2021, iar fotbalistii au primit un salariu pe luna ianuarie, in urma eforturilor de convingere a conducerii depuse de tehnicianul formatiei care a reusit cea mai suprinzatoare performanta din Liga 1.

"Intelegeti, va rugam! Sa vina transa din drepturile TV si vom incerca apoi sa va aducem pe toti la zi", le-au spus sefii jucatorilor si antrenorilor. In componenta celor de la Clinceni se afla mai multi fotbalisti cu experienta si cu trofee castigate, in special cu FCSB, printre care ii gasim pe Raul Rusescu, Adi Popa, Cristi Tanase sau Florin Gardos.

Fotbalistii pot avea rabdare pana la un anumit punct, mai ales in conditiile in care acestia au evoluat la un nivel mai inalt, unde salariile erau achitate la timp. Dupa victoria din ultima etapa cu Dinamo, 3-1, care i-a asigurat calificarea in playoff, la Cliceni s-a vorbit si despre o prima, insa aceasta pare mai mult de domeniul SF, cel putin pana nu se achita salariile restante.