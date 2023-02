Problema remarcată de Gică Hagi în jocul Farului după remiza cu FC Argeș: "Nu îmi place asta!"

Echipa lui Gică Hagi a fost departe de spectacolul ofensiv din precedentele etape și a ratat șansa de a obține un avans mai mare în clasament față de CFR Cluj.

Problema remarcată de Gică Hagi în jocul Farului după remiza cu FC Argeș

După meci, Hagi a acuzat lipsa de inspirație a jucătorilor săi din ultimii 30 de metri, însă s-a arătat mulțumit pentru că nu a încasat gol. În ceea ce privește lupta la titlu, managerul tehnic al dobrogenilor spune că va vorbi mai mult după startul play-off-ului.

"Știam că o să vină agresiv. După 15-20 de minute, am început să avem inițiativa, să controlăm meciul. Am încercat să construim, să facem lucruri. Câteodată, terenul poate a influențat puțin. În ultimii 30 de metri trebuia să fim mai inspirați. Am avut șanse, trebuia să câștigăm. Bine că n-am luat gol, dar nu îmi place că n-am marcat.

Eu zic că noi am încercat să facem. În ultimii 30 de metri trebuia să fim mult mai inspirați, mai decisivi, mai penetranți, dar mai sunt și zile din acestea. Echipa a arătat că și-a dorit, au jucat foarte bine defensiv, au făcut presiune, au recționat la mingile pierdute. E o echipă care crește de la meci la meci.

Noi nu ne abatem de la drumul nostru, acela de a crea o mentalitate de învingători. În fiecare zi mai punem câte o cărămidă. E bine, sunt mulțumit de drumul pe care mergem.

Deocamdată ne gândim la celelalte meciuri înainte de play-off. Vom vorbi după despre punctele făcute și mai concret despre cine se va bate la titlu. 99,9% suntem compleți, chiar dacă mai era loc de un miijlocaș. O să ne uităm prin academie să vedem ce aducem de acolo", a spus Hagi, după meciul de la Pitești.

Farul este liderul din Liga 1, cu 52 de puncte acumulate în primele 25 de etape din sezonul regulat. Echipa lui Gică Hagi are un avans de două lungimi față de ocupanta locului secund, CFR Cluj.

În runda următoare, constănțenii vor primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, sâmbătă, de la ora 20:00.