În primele cinci etape ale play-off-ului, Rapid a înregistrat patru eșecuri consecutive: 1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Craiova, 1-4 vs. CFR, 0-1 vs. Sepsi OSK; dar și un rezultat de egalitate cu FCSB, 2-2.

Primul transfer în vară la Rapid: ”Caracter”

Vara trecută, Rapid l-a trimis sub formă de împrumut la UTA Arad pe fotbalistul cotat la 450.000 de euro de site-urile de specialitate, Claudiu Micovschi (24 de ani).

Daniel Niculae, președintele giuleștenilor, a menționat că Micovschi ”și-a făcut treaba” în sezonul în curs la ”Bătrâna Doamnă” și va reveni în vară la Rapid București.

”Claudiu va reveni la Rapid în vară, este un jucător cu mentalitate sănătoasă, cu un caracter frumos. Și-a făcut treaba la UTA când a fost introdus pe teren. A fost un parteneriat din care ambele au câștigat”, a spus Daniel Niculae, potrivit DigiSport.

În actuala stagiune, orădeanul a bifat patru apariții în play-off-ul Superligii României (două goluri, trei assist-uri), 23 de prezențe în sezonul regulat (șapte goluri, patru assist-uri) și un meci în Cupa României.

Claudiu Micovschi a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Luceafărul, Genoa, Avellino, Reggina, Fidelis Andria, Rapid și UTA Arad.

