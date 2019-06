Primul mare transfer al Craiovei: a semnat pe 4 ani cu optiune de prelungire! Anuntul oficial al oltenilor

Craiova a realizat primul mare transfer al verii.

Craiova a anuntat prin intermediul contului oficial de Facebook ca Bogdan Vatajelu a semnat un contract valabil pe patru sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un an. "Bine ai revenit acasa, Bogdan si iti dorim cat mai multe meciuri reusite in alb-albastrul Stiintei", este scurtul comunicat la celor de la Craiova.

Vatajelu revine la Craiova dupa 3 ani. In varsta de 26 de ani, mijlocasul oltean a jucat in perioada 2016-2019 la Sparta Praga. In ultima perioada a sezonului trecut, Vatajelu a fost imprumutat la Jablonec.