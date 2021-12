Primul jucător de la FCSB care recunoaște eroarea de arbitraj: "Am înţeles că a ieşit mingea clar"

Partida a fost marcată de greșelile de arbitraj ale centralului Marian Barbu care a dictat două lovituri de pedeapsă controversate pentru FCSB.

Dacă majoritatea jucătorilor de la FCSB, inclusiv antrenorul Toni Petrea nu au comentat despre fazele din care s-au marcat cele două goluri, Claudiu Keșeru a avut o altă părere despre ceea ce s-a întâmplat pe teren.

"A fost un meci extrem de agresiv, mi s-a părut că atât pentru noi, cât şi pentru telespectatori a fost o luptă crâncenă la mijlocul terenului, cu foarte puţine ocazii din partea noastră. Un meci destul de închis, am avut noi câteva ocazii în prima repriză, iar ei nimic.

Am înţeles că am ieşit mingea în afara terenului când am primit cel de-al doilea penalty, nu voi spune că nu am văzut imaginile, am înţeles că a ieşit mingea clar. Iar la primul se aude de la distanţă contactul dintre ei, zic că a fost penalty.

Aceste decizii ale arbitrilor nu au făcut să degenereze lucrurile între noi jucătorii şi să începem să ne lovim încât să ne punem în pericol integritatatea", a spus Claudiu Keşeru la finalul meciului.