EXCLUSIV | Primul INTERVIU al lui Perovic dupa incidentul cu Cristea! Doctorul l-a consultat si a dat un diagnostic! Cand REVINE jucatorul sarb pe teren

Slavko Perovic (30 ani) a vorbit dupa incidentul cu Iulian Cristea.

Atacantul a oferit un interviu in exclusivitate pe www.sport.ro si PRO TV in care a vorbit despre momentul impactului si cand va reveni pe teren in tricoul "cainilor".

"Ma simt perfect acum, am cateva semne pe fata din ce puteti vedea, insa nu am avut probleme majore si sper ca in cateva zile sa fiu recuperat 100%, cum am fost inainte sa incasez lovitura.

Doctorii au spus ca dupa 5 zile, daca totul merge bine, ma voi reuni cu echipa. Astazi ma voi urca pe bicicleta, iar peste doua zile voi reveni la antrenament, sper.

Este prima data cand patesc un astfel de lucru, inainte am mai vazut intamplandu-se altor jucatori. Este prima data si sper ca ultima. Imi amintesc totul, insa nu imi amintesc momentul impactului, restul meciului mi-l amintesc.

Imi amintesc ca am vrut sa lovesc mingea, apoi m-a lovit iar apoi imi amintesc ca m-am trezit in masina in drum spre spital. In primul moment nu am stiut ce se intampla, de ce sunt in masina si nu sunt la meci. Am zis ca e un vis urat. Dupa cateva minute, am vorbit cu doctorii care erau cu mine si mi-au explicat.

Nu astept scuzele lui, nu e nevoie sa isi ceara scuze, asa este fotbalul, suntem jucatori de fotbal, sportivi, asta se intampla mereu, deci nu am o problema cu asta.

Am primit foarte multe mesaje, de la fanii lui Dinamo, dar si din Serbia. Cazul acesta a fost extrem de popular si in ziarele din tara mea si cel mai mult imi pare rau pentru familia si prietenii mei, pentru ca s-au speriat. S-au uitat la televizor, iar acolo a aratat traumatic momentul, deoarece jucatorii s-au speriat, de asta imi pare rau.

Atmosfera a fost incredibila, ne asteptam la ceva maret, insa nu la asta", a declarat Perovic.



Diagnosticul doctorului este pozitiv

Medicul dentist, Ionut Leahu, l-a consultat pe Perovic, iar diagnosticul a fost unul pozitiv, jucatorul urmand sa revina la antrenamente in zilele urmatoare.

"Starea este mult mai buna fata de ce ne-am asteptat sa gasim, pentru ca am vazut si eu inregistrarea impactului si a parut chiar spectaculos. A avut mare noroc ca si-a fisurat putin doi dinti si e si ciobit. Este o chestie pe care o putem rezolva pe loc.

Ce putea sa pateasca mai grav este ca acei doi dinti sa fie expulzati spontan sau mobilizati si risca sa isi piarda dintii. Cu ocazia impactului am observat ca are nevoie de mai multe interventii stomatologice, si de un aparat ortodontic sa ii reparam muscatura. Discutam si despre acele gutiere pe care sportivii le poarta pentru a-si proteja dintii de impact.

Impactul cel mai puternic l-a luat buza de sus. Cat timp nu are dureri cand alearga, poate juca in 2-3 zile. Din punctul meu de vedere cu dintii cu nu e nicio problema. De data asta nu e grav, dar putea sa fie cu mult mai grav. Mesajul pentru sportivi este sa vina sa discutam pentru sportivi si scenarii de acest gen.

Noi ne ocupam si de Federatia Romana de Rugby, acela este un sport de contact, dar in majoritatea cazurilor jucatorii poarta protectie pentru dinti. Insa, vin jucatori cu dinti fisurati de foarte multe ori", a declarat doctorul Ionut Leahu.