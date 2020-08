Primele probleme pentru Daniel Pancu la Poli Iasi! Un jucator cu experienta nu doreste sa isi prelungeasca contractul: "Nu accepta sa fie rezerva unor copii"

Daniel Pancu a fost numit antrenor principal la Poli Iasi.

El a dezvaluit ca vrea sa mizeze pe un jucator U21 in poarta, iar aceasta decizie nu este pe placul experimentatului Denis Rusu. Pancu a declarat ca portarul in varsta de 30 de ani nu doreste sa isi prelungeasca intelegerea.

"Denis Rusu si-a terminat contractul. Au mai fost tatonari saptamana asta. In prima faza el mi-a spus ca nu accepta sa fie rezerva unor copii.

Decizia mea este ca in poarta sa stea un portar U-21. Cred ca a inteles situatia. Dupa Axinte si Branza vom mai cauta sa aducem un portar tanar. Pana in iarna, la Politehnica Iași, portarul va fi U-21", a spus Daniel Pancu inaintea partidei cu Chindia Targoviste.

Denis Rusu a fost transferat la Poli Iasi in 2018 de la Zimbrul Chisinau. El a evoluat in 56 de meciuri pentru moldoveni si a incasat 78 de goluri.

Chiar inainte de startul campionatului, Chindia Targoviste a anuntat ca in urma ultimei testari efectuate au fost depistate doua cazuri pozitive de Covid-19 si nu se stie daca Poli - Chindia se va mai juca.

Clubul asteapta acum deciziile DSP in vederea disputarii meciului din prima etapa. Meciul Chindiei este programat duminica, de la ora 16:00, in deplasare la Poli Iasi.

"AFC Chindia Targoviste anunta, cu parere de rau, ca in urma testarii RT-PCR din data de 19 august, dinaintea primului meci oficial al sezonului, au fost depistate doua cazuri pozitive de COVID-19. Clubul nostru a luat masurile care se impun in aceasta situatie si asteapta acum deciziile Directiei de Sanatate Publica Dambovita.", se arata in comunicatul clubului.