"Am fost injurat si n-am ridicat nici macar un deget!" Motivul INCREDIBIL pentru care Pancu a fost umilit la Iasi: "N-am inteles nimic!" Fostul rapidist, prezentat oficial la Poli

Pancu a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Poli Iasi!

Fostul atacant revine dupa 24 de ani la Iasi. Crescut la Poli, Pancu viseaza sa duca Iasul in Europa ca antrenor.

La prima sa intalnire cu presa dupa numirea la Poli, Pancu a vrut sa le transmita un mesaj suporterilor.

"Este o zi foarte importanta si emotionanta din viata mea. Nu sunt obosit pentru ca am condus 6 ore, ci pentru ca noaptea trecuta nu am reusit sa pun geana pe geana. Am avut o senzatie pe care o aveam inaintea meciurilor europene sau de la nationala. Nu-mi plac vorbele, imi plac mai mult faptele. Suporterii sunt foarte importanti pentru mine. Din '96, cand am plecat, mi-am dorit sa mai joc pentru Poli, adica de cand am plecat.

Am auzit lucruri foarte urate la adresa mea din partea publicului, nu le-am inteles. Pana la urma, mi s-a spus ca faptul ca am jucat la Vaslui ar fi motivul. Vasluiul e cat un cartier din Iasi, nu l-am perceput niciodata ca pe un rival al Iasului. Nu am dat niciodata niciun raspuns, nu am aratat niciun deget, dar nu am inteles atitudinea publicului fata de mine. Daca ei s-au simtit jigniti de alegerea mea, imi cer scuze, desi nu cred ca e cazul", a spus Pancu la prezentarea oficiala ca antrenor al lui Poli.