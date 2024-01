Betis Sevilla, echipa de pe locul șapte din La Liga, este gata să-i achite clauza de reziliere portarului de la Rapid, în valoare de 800.000 de euro.

Chiar și Dan Șucu, acționarul marjoritar al echipei, a confirmat faptul că portarul ar fi în negocieri avansate cu andaluzii, astfel că Rapid se pregătește în această perioadă pentru transferul unui alt portar titular.

Cristiano Bergodi: ”Nu trebuie să se facă de râs”

Înainte de meciul cu FCU Craiova, programat vineri, Cristiano Bergodi a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Horațiu Moldovan.

„Eu nu știu nimic oficial, nu este nimic oficial. Nu știu ce pot să spun. E portarul nostru și va juca. După, vom vedea. Suntem și în căutări în eventualitatea în care va pleca. Ne-am uitat, am căutat cu scouteri și vom vedea după, dacă Horațiu va pleca.

Moral stă bine, nu are niciun fel de problemă. Știe că probabil are ceva, dar din punct de vedere moral, profesional, este portarul naționalei României și nu trebuie să se facă de râs. Am vorbit cu el, mi-a dat senzația că este bine și are încredere în el”, a spus Bergodi, la conferința de presă.

Dacă mutarea se va oficializa, atunci portarul va fi al treilea român din istoria lui Betis Sevilla, acolo unde au mai evoluat Iulian Filipescu și Alin Toșca.

Horațiu Moldovan, de trei ani la Rapid

Horațiu Moldovan a ajuns la Rapid în anul 2021, de la UTA Arad, reușind să promoveze în Superligă cu echipa din Giulești.

În acest sezon a evoluat în 22 de partide pentru cei de la Rapid, în campionat și Cupa României. Doar zece dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

Potrivit site-urilor de specialitate, Horațiu Moldovan este evaluat la 2,6 milioane de euro.