"M-a surprins plăcut". Jucătorul remarcat de Cristiano Bergodi după cantonamentul din Antalya

Rapid a încheiat stagiul de pregătire fără nicio victorie, obţinând o remiză, scor 3-3, cu formaţia turcă de ligă secundă Sakaryaspor, şi fiind învinsă cu 2-1 de echipa azeră Sabah Baku și cu 3-2 de KVC Westerlo, ocupanta locului 11 în prima ligă din Belgia.

Remarcatul lui Cristiano Bergodi după cantonament

Tehnicianul giuleștenilor a făcut o scurtă analiză a zilelor de antrenament și a vorbit la superlativ despre Albion Rrahmani, cel care a revenit după o perioadă mai lungă de indisponibilitate, din cauza unei accidentări.

"Rezultatele nu au fost așa bune, dar e important că am terminat fără accidentări. Am văzut la treabă jucătorii noi, e normal că suferim, am făcut antrenamente intense. Sunt jucători buni cei veniți.

Rrahmani m-a surprins plăcut, nu are frică, s-a descurcat bine, mi se pare că e revenit complet. Nu pot să vă dau primul 11, nu știu care dintre fotbaliștii transferați o să fie din primul minut cu Craiova.

Trebuie să arătăm ca o echipă care luptă pentru titlu sau locurile fruntașe. Pentru moment, Moldovan e portarul nostru. O să vedem ce se întâmplă în zilele viitoare.

Normal că pentru noi ar fi o pierdere, dar o să fim pregătiți dacă se întâmplă ceva. Avem variante dacă pleacă", a spus Cristiano Bergodi, pe aeroport.