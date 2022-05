În urmă cu o lună, Mihai Stoica (57 ani) anunța că dorește să-i propună lui Cătălin Straton (32 ani) „contract pe viață” la FCSB. Doar că portarul a avut altceva în plan. FC Argeș a anunțat pe pagina oficială a clubului că Straton va evolua sub comanda lui Andrei Prepeliță (36 ani) din sezonul 2022-2023.

Cătălin Straton: „Mi-am dorit să am șansa să joc mai mult”

„Mi-am dorit să am șansa să joc mai mult, mi-am dorit să bifez echipe cu tradiție, iar FC Argeș nu mai are nevoie de nicio prezentare. Nu a fost o decizie grea. Am avut o discuție cu Andrei Prepeliță, domnul primar, cu domnul Mihai Foamete. Am văzut ce își doresc, am văzut faptele. Nu e ușor să prinzi playoff-ul, să faci o echipă de top.

Și aici a lipsit fotabul mare o bună perioadă de timp”, au fost primele cuvinte ale lui Cătălin Straton în calitate de jucător al Argeșului.

Ce declara Mihai Stoica despre Cătălin Straton

„Straton vrea să vină cu echipa fără să fie în lot, asta contează. Vine cu noi în deplasări și are doi copii... ca să fie alături de noi.

Toată lumea ține foarte mult la el, e un băiat de excepție. Va rămâne cu noi atât timp ca vrea el portar, iar după ce termină activitatea, în găsim un loc în club”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Straton a prins doar două meciuri la FCSB în sezonul recent încheiat. A apărat cu UTA Arad (1-1), de la începutul sezonului regulat, când Andrei Vlad a fost scos din lot, și la partida din Cupa României cu CS Hunedoara, câștigată de FCSB după prelungiri, scor 5-3.

Goalkeeper-ul de 32 de ani a fost transferat de FCSB în septembrie 2020, timp în care a evoluat 8 partide, după ce evoluase ultima oară chiar la rivala Dinamo. De-a lungul carierei, Straton a mai apărat la Rapid, FC Vaslui, Universitatea Craiova, ACS Poli Timișoara și Dunărea Călărași.