Prepeliță, asaltat de jucători la interviu: „Suntem ca o familie! Îi iubesc și pe contestatari la fel!” Promisiunile antrenorului

În ultimul meci din campionatul regular, FC Argeș s-a deplasat pe terenul celor de la Botoșani pentru a obține o victorie care să-i asigure prezența în playoff.

Chiar dacă Mihai Roman (29 ani) a deschis scorul, elevii lui Andrei Prepeliță (36 ani) s-au mobilizat foarte bine și au întors scorul, grație golurilor înscrise de Dobrosavlevici (27 ani) și Said (28 ani). Iar antrenorul argeșenilor a pus acest succes pe seama omogenității grupului. De asemenea, tânărul tehnician nu se mulțumește doar cu o simplă prezență în playoff, dorește ca FC Argeș să se califice în finala Cupei României și să obțină o poziție cât mai bună la finalul sezonului.

Prepeliță: „Fac față la presiune!”

„Am reușit o performață foarte mare pentru club, să intri în playoff la al doilea an de la promovare. De aici âncolo, mergem să jucăm. Nu vom face act de prezență. Am avut momente în care am suferit, dar am știut să o facem , băieții au arătat caracter.

Vrem să arătăm că suntem o echipă bună și să ajungem în finala Cupei României. Îi iubesc și pe contestatari la fel! Am jucat la un nivel înalt, fac față la presiune.

Da, suntem ca o familie, Suntem un grup frumos! Ne bucurăm în seara asta, mâine și după dăm drumul la treabă”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.

FC Argeș a încheiat campionatul regulat pe locul 5, cu 48 de puncte după 30 de etape.