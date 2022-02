Povestea puștiului de la FCSB a ajuns în Italia: "Cumpărat pe 15 mingi și mai multe rânduri de echipament"

Pe lângă debutul lui Andrei Burlacu, jucător care nu mai evoluase de aproximativ doi ani din cauza unor probleme medicale, FCSB i-a oferit primele minute oficiale și tânărului mijlocaș Matei Tănasă, în vârstă de 16 ani.

Matei Tănasă, remarcat de italieni

Matei Tănasă a fost transferat de FCSB în vara anului 2019, de la clubul Didi Junior Iași, iar antrenorul Didi Florean dezvăluia la momentul respectiv că formația patronată de Gigi Becali nu a plătit niciun ban pentru transfer, ci doar 15 mingi și câteva rânduri de echipament.

Povestea transferului a ajuns și în presa din Italia, iar publicația Tuttomercatoweb a scris despre modul în care s-a realizat mutarea.

"Noul talent al fotbalului românesc se numește Matei Tănasă. În vârstă de 16 ani, a debutat la FCSB împotriva Academicii Clinceni. Gigi Becali este încrezător că Tănasă, alături de fratele său, Andrei, vor deveni două dintre starurie echipei.

Matei a intrat în minutul 57, în locul lui Cordea. El a fost transferat de la clubul Didi Junior Iași, iar Becali nu a plătit bani pentru transferul său. În schimb, a oferit 15 mingi și mai multe rânduri de echipament către club club, care și-a păstrat și 10% dintr-un viitor transfer", a scris sursa citată.

Tot în academia celor de la FCSB se află și Andrei Tănasă (19 ani), fratele mai mare al lui Matei, care nu și-a făcut până acum debutul la prima echipă.

"Pe Andrei îl am la mine de la 11 ani, iar acum are 17 ani. L-am avut până la 15 ani și jumătate, când a plecat la Poli, în vara trecută. Atât Andrei, cât și Matei au fost remarcați de către cei de la FCSB. Și au venit să-mi propună o colaborare. Am acceptat, evident.

Mi-aș fi dorit cu Poli, pentru că eu sunt ieșean, am jucat la Poli, dar au fost ceva probleme și a căzut totul. Am încheiat o colaborare cu FCSB, avem un act prin care eu am liber să le folosesc imaginea. Pe Matei nu am luat niciun ban, am păstrat doar 10 la sută dintr-un transfer", spunea antrenorul Didi Florean, în 2019, pentru Prosport.