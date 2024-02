Silviu Balaure (28 de ani) a fost legitimat la Poli Timișoara, Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, FCM Baia Mare, Astra Giurgiu și FC Hermannstadt. Extrema stânga este unul dintre cei mai în formă jucători aflați sub comanda lui Marius Măldărășanu, având în acest sezon 7 goluri marcate în 25 de meciuri jucate și fiind la egalitate în clasamentul golgheterilor cu atacantul central Daniel Paraschiv. Acesta a vorbit despre meciul din Giulești, unde îi va avea adversari pe foștii colegi Săpunaru și Niculae, dar și despre ambiții clubului sibian pentru sezonul actual și pentru viitor.

"E greu de jucat în Giulești, dar abia așteptăm ca să jucăm acolo"

"Va fi un meci greu pentru noi, dar sunt sigur că vom scoate punct sau puncte din meciul ăsta, pentru că avem nevoie ca să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ajunge în play-off. Chiar dacă Rapidul vine după o serie de victorii, sunt sigur că vom face un meci bun și va fi bine pentru noi.

E greu de jucat în Giulești, acolo este o atmosferă superbă, îi apreciez pentru galerie. Sincer, și noi abia așteptăm ca să jucăm acolo. Cu Astra nu era rivalitate deosebită, nu am fost primit cu ostilitate crescută de rapidiști, iar pe noua arenă am jucat prima dată sezonul trecut, când am și câștigat cu 1-0.

"E mai bine să fii coleg cu Săpunaru decât adversar"

Cu Cristi Săpunaru am fost coleg la Astra. Sincer, e mai bine să fii coleg cu el decât adversar (zâmbește). Mâine o să lăsăm totul la o parte, chiar dacă am fost colegi. Cel mai bun să învingă pe teren.

Suntem pregătiți pentru o luptă de gladiatori în aceste ultime etape. Chiar dacă este o luptă foarte strânsă, este important că suntem la mâna noastră, totul depinde de noi. Dacă noi vom reuși să câștigăm cu Rapid, cu siguranță vom avea o șansă mare să ne calificăm în play-off. Rapid e pretendentă la titlu. Cred că titlul de campioană o să se joace până în ultima etapă. Aceste trei echipe se vor bate până în ultima etapă - CFR Cluj, Rapid și FCSB.

"Ar fi ceva aparte pentru oraș ca Hermannstadt să fie în cupele europene"

Am șapte goluri marcate, sunt aproape de top 10 golgheteri. Eu mi-am propus să ajung în primii cinci marcatori, dar important este acum play-off-ul, să ne calificăm. Sincer, aș fi mai fericit să ajungă echipa în play-off, pentru că sunt meciuri frumoase acolo. Avem un lot omogen, alcătuim o echipă foarte bună, puternică, așa că eu cred că putem să ajungem în play-off.

M-am gândit la planurile de viitor, dar nu prea mult. Prioritar este acum să prindem play-off-ul Hermannstadt. Apoi o să vedem, dacă se poate un transfer în străinătate, de ce nu. Sibiul merită o echipă cu pretenții mari. Dacă ajungem în play-off, ne putem gândi la o prezență în cupele europene. Ar fi ceva aparte pentru oraș ca FC Hermannstadt să fie în cupele europene. Avem un stadion frumos și un public numeros, ar fi bine pentru orașul Sibiu.

"Eu sunt un jucător care crede că nimic nu este imposibili, dacă muncești"

S-a scris la un moment dat că domnul Edi Iordănescu m-am vrut la CFR Cluj, dar transferul nu s-a mai făcut. Dacă mă gândesc la o prezență la Euro 2024? Deocamdată nu m-am gândit până acolo, important este să joc eu bine, să fac meciuri bune, să marchez și să-mi ajut echipa să câștige. După aceea vom vedea roadele muncii. Eu sunt un jucător care crede că nimic nu este imposibili, dacă muncești. Au fost surprize mai mari, dar prima dată trebuie să conving că merit să fiu chemat.

"Sper să sparg ghinionul în Cupa României, am pierdut trei finale cu Astra"

Pentru, noi în momentul de față, cred că era mai bine să se joace doar tur-retur, să nu mai fie acest suspans, până în ultima etapă. Dar cred că este benefică și această regulă, cu play-off / play-out, pentru suporteri și pentru spectacol.

Sper să sparg ghinionul anul acesta, cu Hermannstadt, și în Cupa României. Am pierdut trei finale cu Astra (n.r. - 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021), eram supărat că nu am și eu un trofeu. Bine, am o Supercupă a României, dar în acel meci nu am jucat. Sper ca anul ăsta să ajung din nou în finală cu Hermannstadt și să câștigăm trofeul", a declarat fotbalistul de la FC Hermannstadt pentru Pro TV Sport și Sport.ro.

