"Poate fi oricând o variantă". Propunerea de antrenor pentru FCSB venită din partea lui Victor Becali

Patronul vicecampioanei României a dezvăluit că nu se grăbește să aleagă un nou tehnician pentru FCSB, fiind mulțumit de prestația lui Mihai Pintilii.

Chiar dacă Pintilii nu are licența PRO, vicecampioana României încearcă mai multe variante pentru a-l menține pe acesta pe banca tehnică, ținând cont de relația bună pe care o are cu jucătorii.

Numele lui Laurențiu Reghecampf a fost intens vehiculat ca o posibilă variantă de antrenor pentru FCSB, ținând cont că situația acestuia la Neftchi Baku este una nefavorabilă, după ultimele rezultate ale echipei.

"(n.r. - dacă Laurențiu Reghecampf ar putea reprezenta o soluție pentru FCSB) Varianta optimă niciodată nu se ştie, când numeşti un antrenor, că e varianta optimă. Poate să spui că din alegerile pe care le ai de făcut alegi varianta cea mai bună, că aşa consideri, dar niciodată nu există o variantă optimă, fotbalul nu e matematică, nu?

Nu e o ştiinţă exactă. A avut rezultate, a avut şi alt mandat în care a nu a reuşit, dar sigur că el poate fi oricând o variantă. Nu ştiu situaţia lui de acolo, nu ştiu ce vrea FCSB. Cei care hotărăsc ştiu mai bine ce au de făcut", a declarat Victor Becali, la Orange Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB



Unul dintre numele vehiculate este cel al lui Laurențiu Reghecampf, iar Gigi Becali a fost întrebat dacă este posibilă o revenire a sa la vicecampioana României.

Patronul roș-albaștrilor a spus la „Ora exactă în sport” că nu a luat în calcul varianta Reghecampf în niciun moment, mai ales în contextul în care tehnicianul are deja contract cu Neftchi Baku din Azerbaijan.

"El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă. Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor. Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu. Ce să mă mai apuc să negociez? Eu acum încerc să văd ce fac ca să pot să mă retrag. Nu vezi cum joacă cu noi? Se distrează ăștia cu noi. Nici nu s-au antrenat înainte de meci, au ajuns și la miezul nopții", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.