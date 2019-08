"Poate d-aia m-a si pedepsit Dumnezeu, ca l-am umilit pe om!" MOTIVUL REAL pentru care Balasa a fost titular: "Eu nu-l bagam in echipa!"

FCSB a pierdut si meciul cu Astra, scor 1-2.

Balasa a gresit din nou. Dupa gafa din meciul cu Alashkert, fundasul central a comis-o si la partida de campionat. Becali s-a enervat, a dat telefon imediat, iar Balasa a fost schimbat la doar cateva minute dupa ce a gresit.

La finalul partidei, Becali si-a mai temperat tonul. A declarat ca l-a iertat pe Balasa, iar principalul motiv pentru care a fost de acord cu prezenta jucatorului in primul "11" a fost pentru reprezentantii unui club din Rusia au venit luni seara la Giurgiu pentru a-l urmari pe fundasul central.

"Eu am dat telefon in minutul 20, dupa ce a gresit. Poate d-aia m-a si pedepsit Dumnezeu, ca l-am umilit pe om, dar m-am enervat. Dar trimiteti-l acasa sa se odihneasca daca i-a nascut sotia. Eu nu-l bagam, dar au venit niste rusi sa il vada, d-aia l-am bagat. L-am si iertat ca am zis ca nu conteaza meciul asta cu Astra. Nu i-am taiat capul, are 15 mii pe luna. Daca esti fotbalist joci fotbal. Ia 15 mii pe luna, nu il plangeti. El doarme linistit. Vina a gresit si el o data, dar el e jucator, a dat goluri, pase de gol. Daca nu te gandesti la fotbal, lasa-te! Trebuia sa il schimbe din minutul 23", a declarat Gigi Becali la DigiSport.