În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Până când va fi anunțat noul antrenor, FCSB va fi antrenată de Viorel Tănase, care are și licență PRO, și Mihai Pintilii. Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Marius Șumudică a comentat situația de la FCSB, explicând motivele pentru care Nicolae Dică a ajuns să plece de la vicecampioana României.

"Nu m-a mirat. De ce să mă mire? FCSB-ului nu are rezultate. La ceea ce se întâmplă la FCSB, a fost destul de îngăduitor Gigi Becali, mai ales după ce s-a întâmplat cu Silkeborg, să pierzi de două ori cu 5-0, e o rușine pentru fotbalul românesc. Avea toate argumentele patronul.

Așa e la noi. Nu se poate renunța la un număr de 25-26 de jucători în afara antrenorului. Antrenorul este cel care plătește, dar eu consider că lângă antrenor există un staff administrativ, care au și ei partea lor de vină. În momentul de față Dică plătește pentru ceea ce și-a dorit. Și-a dorit foarte mult să se întoarcă la FCSB, a zis că are o relație deosebită cu patronul. Am crezut că poate gestionat altfel. Patronul nu l-a dat afară, i-a sugerat că ar fi onorabil să-și dea deminia, ceea ce a și făcut azi dimineață.

FCSB-ul să fim corecți, are jucători de valoare, poate să-mi spună mie orice. Acum eu nu discut prețurile, cât a plătit Gigi Becali pentru Miculescu și Compagno. Că nu este o echipă, asta este altceva. Nu vreau să discut mai multe despre un coleg de breaslă. Dică știe ce e mai bine în sânul echipei, care este raportul cu jucătorii", a declarat Marius Șumudică la PRO ARENA.