Pierdere uriașă pentru FCSB înaintea meciului cu CFR Cluj! Doi jucători, out după confruntarea cu CSKA 1948 Sofia

Printre jucătorii afectați se numără Băluță, care a suferit o problemă la coaste și resimte dureri. De asemenea, Miculescu a avut de înfruntat o problemă musculară sau o posibilă leziune la nerv.

Cu privire la perioada de absență a jucătorilor accidentați, Stoica a afirmat că nu se știe exact cât timp vor fi indisponibil, cel mai grav fiind Băluță, care e posibil să stea pe bară până la două săptămâni.

Oficialul FCSB a criticat suprafața de joc de pe stadionul „Arcul de Triumf”, menționând că a fost într-o stare jalnică, plină de gropi, ceea ce a făcut dificilă practicarea unui joc reușit.

„Am sperat să terminăm fără accidentări, dar nu am reuşit. Stare jalnică, cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, plin de gropi. Băluţă are o problemă… să vedem, are dureri la coaste, în timp ce la Miculescu ori este o problemă musculară, ori ceva la nerv. Am văzut un jucător care a fost star, Djokovic. Primele noastre goluri au fost de manual, de pus în ramă.

Nu aveam cum să fie joc reuşit din cauza terenului, din cauza arbitrului care a tolerat un joc foarte dur. Şi-au luat masuri la Coman că l-au lovit non-stop, a fost ultra faultat.

Băluţă, nu ştim, e posibil să iasă 2 săptămâni sau să joace încă din următorul meci. Depinde rezistenţa lui la durere! Asta este situaţia”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa bulgară ŢSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

În turul al treilea preliminar, FCSB va avea o adversară dificilă, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, roş-albaştrii urmând să joace primul meci pe teren propriu, în data de 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.