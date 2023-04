Petrolul - Universitatea Cluj, ora 18:15, LIVE TEXT. Ploieștenii pot urca pe primul loc în play-out

Cu trei victorii din tot atâtea meciuri în play-out, Petrolul poate profita de pasul greșit făcut de FCU Craiova în această etapă, iar cu o victorie în fața Universității Cluj poate urca pe primul loc în play-out, la trei puncte distanță de locul doi.

Petrolul - Universitatea Cluj, ora 18:15, LIVE TEXT

De partea cealaltă, Universitatea Cluj are 20 de puncte înainte de această partidă și este ultima deasupra liniei retrogradabile, la un singur punct în fața Chindiei.

O victorie i-ar permite echipei lui Ioan Ovidiu Sabău să se distanțeze de ”zona roșie” din Superligă.

O singură victorie au reuşit ardelenii în precedentele 10 deplasări din campionat, 1-0 cu FC Hermannstadt (28 februarie 2023), în rest au două rezultate de egalitate şi șapte partide pierdute.

Cele două s-au mai întâlnit de 74 de ori în principala competiţie internă, de 40 de ori s-au impus prahovenii, de 21 de ori au câştigat ardelenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

"Va fi un meci greu, noi nu mai suntem acea echipă care impresiona prin atitudine și rezultate. Am discutat, vreau atitudine, caracter, să arătăm că ne pasă. Vreau să redevenim acea echipă umilă, modestă, care are foame de rezultate. Asta ne-a caracterizat, însă în ultimul timp am fost departe de acea atitudine.

Am avut o săptămână bună, am reacționat bine la antrenamente. Rămâne să arătăm că știm să jucăm fotbal, știm să ne luptăm pentru fiecare minge. Petrolul e o echipă bună, care nu întâmplător a obținut rezultate frumoase. Tot respectul pentru jucători care se dăruiesc. E o echipă disciplinată, cu un moral bun. Așa trebuie să arate echipele mici”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.