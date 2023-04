Petrolul Ploiești a cucerit toate cele trei puncte în meciul cu CS Mioveni de pe „Ilie Oană”. „Lupii galbeni” au marcat de două ori în prima parte a meciului: Constantin Budescu și Felix Mathaus au rezolvat, astfel, partida.

Cum a descris Constantin Budescu golul de generic reușit în Petrolul - Mioveni

Budescu a marcat un gol fenomenal din afara careului, iar după meci, fotbalistul a precizat că se bucură atunci când reușește să înscrie goluri frumoase.

„Mă bucur că am reuşit să înscriu, că am oferit o pasă de gol. Important e că am câştigat. Am simţit ceva la coapsă şi am preferat să nu risc. O să văd mâine când o să fac un consult dacă e ceva grav sau nu. Nu ştiu dacă a fost atât de uşor pe cât a părut. Am înscris destul de repede, apoi am marcat şi al doilea gol.

După pot spune că ne-am relaxat un pic. În a două repriză am încercat să marcăm golul trei, dar nu am reuşit. Important e să o ţinem tot aşa şi să rămânem sus în clasament. Pentru public mai joc, ca să spun aşa. Îmi place să marchez goluri frumoase, e vorba aia românească, mai bine o bară frumoasă decât un gol urât. Mă bucur că a fost golul frumos în seara asta.

L-aş pune pe podium, să zic aşa. Dar nu ştiu dacă merge să facem podiumul de cinci”, a spus Constantin Budescu după meci.

Petrolul Ploiești - CS Mioveni 2-0

„Lupii galbeni” au început în forță meciul de pe „Ilie Oană”. Constantin Budescu a înscris un eurogol și a deschis scorul în minutul 10 al partidei. La nouă minute după, Bogdan Rusu a restabilit egalitatea, dar tușierul a ridicat fanionul de la margine, iar reușita a fost anulată.

Felix Mathaus a majorat diferența cu o lovitură de cap precisă în minutul 24 al partidei. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al arbitrului Coza, iar Petrolul Ploiești a cucerit toate cele trei puncte din confruntarea cu CS Mioveni, din etapa cu numărul trei din Superligă.