Petrescu, apărat de CFR după scandările împotriva Stelei: „Versurile nu sunt greu de reținut! Oboseala, consumul de alcool...”

CFR nu a mai avut nevoie aștepte ultimul meci al sezonului, cu FCSB, la Buzău, pentru a câștiga titlul. Clujenii au profitat de pasul greșit făcut de clubul roș-albastru, care a remizat cu FC Voluntari, 2-2, în penultimul act, și a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, pe teren propriu.

După victoria din Gruia, întreg staff-ul CFR-ului a petrecut cu fast triumful din Liga 1. Însă, din nefericire, au apărut mai multe videoclipuri în mediul online cu jucătorii campioanei, împreună cu Dan Petrescu (54 ani), în care s-au scandat injurii la adresa Stelei (n.r. - actuala FCSB). Lucru pe care Cristian Balaj (50 ani) îl regretă, fapt pentru care și-a prezentat și scuzele din partea întregului staff. Totodată, președintele clujenilor reamintește că, în trecut, a condamnat că galeria adversă îi adresa înjurii lui Mihai Stoica (57 ani).

Cristian Balaj: „Petrescu a avut neinspirația să nu plece de acolo”

„Încep prin a-l caracteriza ca un eveniment regretabil. Dacă doriți să și dezvolt, pot să vă zic că eu am mai participat la evenimente cu echipa și nu am auzit asemenea scandări. Ele nu au apărut pentru că nu au existat când am fost eu. Chiar am fost acolo, au fost câțiva membri ai galeriei, persoane care cântă, au asemenea scandări. Eu nu le agreez, sunt crescut altfel și văd lucrurile diferit. Starea de oboseală, entuziasmul, lucrurile și cuvintele din tabăra adversă spuse despre ei au deranjat. Oboseala și consumul de alcool, care a fost în cantități destul de însemnate, au dus la acest moment pe care eu nu îl văd decât regretabil.

Nu pot decât să-mi cer scuze, nu mă caracterizează, nu mi-aș mai dori să aud asemenea scandări. Atunci când lucram la televiziune, am fost unul dintre cei care am contestat, sancționat cu vehemență când la adresa unei persoane din familia lui Mihai Stoica s-au adresat anumite cântece, scandări care mi-au lăsat un gust amar. Aceeași atitudine o am și acum. Mai mult nu vreau să spun.

Versurile nu sunt greu de reținut, dar pe Dan Petrescu nu l-am văzut să cânte. Nu știu cum s-au adus în discuție aceste scandări, l-au prins în mijlocul evenimentelor, a avut neinspirația să nu plece în acel moment de acolo și probabil de aceea apare în imagini, dar nu a fost el cel care a dat tonul”, a declarat Cristian Balaj la digisport.