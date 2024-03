La finalul meciului, Paul Iacob a avut un discurs foarte dur la adresa centralului George Găman, pe care l-a acuzat că a luat decizii doar în favoarea Farului.

Paul Iacob, după Rapid - Farul 1-2: "A fost viciere de rezultat. Cel mai groaznic meci!"

Fundașul de la Rapid și-a arătat piciorul la finalul interviului pentru a demonstra că a suferit numeroase faulturi, iar adversarii nu au fost sancționați.

"A fost un meci greu. Azi am jucat contra Farului și a arbitrilor. Am atacat cât am putut, am avut ocazii nenumărate, ei s-au apărat ca la Rovine. Ne-au prins pe două-trei contraatacuri, ăla a fost meciul, au câștigat cu 2-1, dar cred că totul a fost îndreptat într-o singură direcție, împotriva noastră.

Da, viciere de rezultat, cu siguranță. Ca la niciun meci în cariera mea. A fost cel mai groaznic meci în care am simțit că arbitrul și-a făcut datoria într-o singură direcție. Fiecare fault în zona careului lor nu era fault. Oaidă a luat roșu, dar înainte a fost fault clar la Rrahmani, nici măcar nu se verifică. Fault în prima repriză la Krasniqi, n-a dat. Oaidă, același fault, îi dă galben. E clar!

Noi am atacat, am avut șuturi spre poartă, șuturi deviate, nu știu câte cornere. Mergem înainte. Trebuia să dăm gol primii. Dacă marcam primii, le dădeam cinci!

Atmosfera nu a fost ca la teatru. Atmosfera a fost supărătoare dată fiind situația în care ne aflăm, ce s-a întâmplat cu liderul galeriei, cu unii suporteri, chiar și cu Daniel Niculae. Normal că ne apasă. Ne-am gândit la ei și ne pare foarte rău că n-am făcut un meci bun, dar nimeni nu poate spune că nu ne-am dorit.

Când nu ți se dă niciun fault, normal că ești agresiv (n.r - se referă la Farul), normal că nu iei niciun galben și normal că vii cu talpa sus. Vă pot arăta pe tibia mea ce crampoane am și nici măcar un gest de fault! Nu pot cataloga ca o înfrângere pentru că n-am jucat 11 contra 11", a spus Paul Iacob.

După eșecul cu Farul, Rapid a rămas pe locul 2, cu 28 de puncte, la patru puncte în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin.

Protest al galeriei Rapidului la meciul cu Farul

Fanii rapidişti de la peluză au afişat la începutul meciului bannere cu mesajele "Bocciu liber!" şi "Libertate pentru suporteri". De asemenea, galeria giuleşteană nu a cântat nici imnul Rapidului aşa cum obişnuia. Totodată, galeria rapidistă nu s-a prezentat la meciul cu Farul nici cu steaguri sau bannere.

La începutul partidei, jucătorii echipei antrenate de Cristiano Bergodi au intrat pe teren cu un banner inscripţionat cu mesajul "Bocciu liber!" Suporterii de la tribuna a doua şi tribuna I au preluat rolul galeriei şi au scandat în locul galeriei.

Aproximativ 10.000 de spectatori asistă la partida Rapid - Farul Constanţa, din prima etapă a play-off-ului Superligii, dintre care aproximativ 400 de fani ai oaspeţilor.

Galeria echipei Farul Constanţa s-a solidarizat la un moment dat cu cea rapidistă şi au scandat împreună "Libertate pentru suporteri".

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, este cercetat în libertate într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

În acest dosar, liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alţi doi ultraşi. Decizia a fost luată vineri de Tribunalul Bucureşti, la propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei, după ce în locuinţa membrilor galeriei Rapid implicaţi în acest caz au fost găsite arme letale.

Alţi 12 ultraşi, reţinuţi joi, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere