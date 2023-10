Pariul lui Raul Rusescu la FCSB

Raul Rusescu a vorbit la superlativ despre fostul său coleg de la Steaua, Vlad Chiricheș, care se pregătește să reintre în formația lui Elias Charalambous când medicii îi vor da OK-ul. Rusescu și Chiricheș, fost jucător în Premier League și Serie A, au fost colegi într-o perioadă în care formația lui Gigi Becali impresiona în Europa.

Pariul lui Raul Rusescu

Rusescu susține că Vlad Chiricheș se va exprima la cel mai înalt nivel și va aduce un mare plus în jocul FCSB-ului, formație care duminică va juca pe teren propriu cu FC Voluntari, de la 21:00, într-o confruntare contând pentru etapa a 13-a a Superligii.

„Îl văd foarte bine din toate punctele de vedere. (n.r. crezi că poate să revină după această accidentare și să fie din nou titular?) Absolut! Fără probleme! Are calitățile necesare. Tot timpul o să fie contestatari. El știe foarte bine ce are de făcut, e un tip profesionist. Se întâmplă să te accidentezi, dar sunt convins că are puterea să revină și să fie o piesă importantă așa cum trebuie să se întâmple”, a spus Raul Rusescu, potrivit Prosport.

Vlad Chiricheș s-a accidentat în meciul cu UTA, scor 1-2, din runda a șaptea. În minutul 73 al meciului de la Arad, Chiricheș s-a oprit din alergare când încerca să-l blocheze pe Rareș Pop. A simțit dureri la bicepsul femural de la piciorul stâng.

„Chiricheş face de aproape o săptămână antrenament pe teren, în mod normal ar trebui să mai facă separat încă o săptămână. După aceea să intre cu echipa. Cu Rapid e acolo. (n.r. - ar putea reveni la meciul cu Rapid)”, a spus în urmă cu două zile Mihai Stoica, la OrangeSport.

Raul Rusescu, nouă selecții în reprezentativa României

Raul Rusescu a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Râmnicu Vâlcea, Unirea Urziceni, Astra II, CS Otopeni, FCSB, Sevilla, SC Braga, Osmanlispor, Giresunspor, Academica Clinceni, Lamezia și Concordia Chiajna.

Cele mai multe apariții le-a bifat la FCSB, 147, unde a reușit să marcheze 59 de goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 24 de situații diferite, în aproximativ 8.500 de minute petrecute în echipamentul clubului.