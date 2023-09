Cele două cluburi s-au înfruntat la Ovidiu în a noua etapă din sezonul regulat al Superligii României. FCSB și-a luat revanșa în urma înfrângerii din play-off-ul stagiunii trecute și a reușit să câștige toate cele trei puncte.

Florinel Coman, savuros la flash-interviu. "S-au aliniat astrele!"

După meci, winger-ul vicecampioanei, Florinel Coman, a vorbit despre dificultatea partidei cu Farul Constanța. Fotbalistul a subliniat că se bucură pentru că FCSB a reușit să câștige și că venise pregătit pentru un meci greu.

De asemenea, Florinel Coman a specificat că stagiunea abia a început și că e un drum lung până la câștigarea campionatului, dar chiar și așa, FCSB are un start bun și jucătorii trebuie să rămână la fel de concentrați.

„Un meci greu cu echipa campioană, pe un teren unde se câștigă foarte greu, ne bucurăm că am reușit să practicăm un fotbal ok și din fericire am reușit să câștigăm. E un meci de campionat, drumul este lung, știam că ne va aștepta un meci greu, dar am venit pregătiți, am arătat ca o echipă puternică și important e că nu am primit gol.

Nu am văzut faza, aveam un adversar în față, am văzut când s-a verificat, ce să zic. Ne bucurăm pentru Darius, e super băiat, super fotbalist, ne bucurăm că îl avem coleg. Avem deplasarea la Hermannstadt, restanța, un meci foarte dificil, o echipă care e susținută de un public frumos acasă, după mergem la Sepsi, iar un meci extrem de greu, sperăm să ieșim învingători din toate partidele.

Astrele par aliniate, trebuie să rămânem la fel, concentrați, când jucăm cu echipa campioană sau cu una din subsolul clasamentului trebuie să facem același joc și să ne concentrăm”, a spus Florinel Coman după meci.

Farul Constanța - FCSB 0-1

În urma acestei victorii, FCSB a rămas pe prima poziție și și-a mărit avantajul față de locul doi la patru puncte acum. Roș-albaștrii au 21 de puncte, în timp ce Farul Constanța se situează pe locul 11 cu doar nouă puncte.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sibiu pentru jocul cu FC Hermannstadt (joi, 21 septembrie, ora 19:00). Farul Constanța se va deplasa la București pentru meciul cu Dinamo (vineri, 22 septembrie, ora 21:00).