„Campionatul s-a pierdut!” Gheorghe Hagi, dezarmat după înfrângerea cu FCSB: „Din simulare s-a făcut penalty!” 

Campioana en-titre din România a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în campionat. Farul a pierdut duelul de pe teren propriu cu vicecampioana sezonului trecut, după golul marcat de Darius Olaru dintr-un penalty controversat, contestat de oficialii constănțeni.

Gheorghe Hagi: „Am conducere, să iasă, să vorbească!”

Gheorghe Hagi a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului, atât de decizia de arbitraj care i-a dăunat echipei sale, cât și de prestația jucătorilor săi. Antrenorul constănțenilor este de părere că gruparea sa este exclusă din lupta pentru titlu după startul dezastruos din acest sezon.

„Viața e făcută din două lucruri. Nu o să stau să mă agăț de un lucru... cred că s-a depășit orice lucru care poate exista. Cel puțin așa sunt informat, așa mi s-a zis, conducerea a fost sus. Sper să iasă să vorbească dacă e așa cum mi s-a transmis. Practic era simulare și din simulare s-a făcut penalty. Și cu VAR, și cu toate.

Ce i-am transmis echipei e că nu mi-a plăcut, trebuia să ieșim la joc. Eu cred că puteam să câștigăm lejer dacă eram noi. Am făcut un meci destul de bun, dar nu cum îmi doresc eu.

Eu am conducere, să iasă, să vorbească, să iasă în față. Eu sunt jos, pe teren. Ei știu ce au văzut. Tot stadionul a zis că a fost simulare clară și s-a dat penalty. Mai există respect?

Am primit cartonaș galben la primul fault. Ei au primit 100 de faulturi, noi niciunul. Și am jucat acasă! Dacă și acasă suntem arbitrați așa, vă dați seama ce poate fi. După aia, penalty inventat. Ce mai poate fi? Înseamnă că există ceva... eu sunt depășit de situație. Eu vreau să vorbesc pe partea mea tehnică. Eu voiam să văd echipa mea mult mai bună. Am avut ocazii, am fost în careu. Câteodată s-au precipitat, au jucat prea direct. Știam că puteam să marcăm, dar ăsta e fotbalul.

Campionatul s-a pierdut. Din ce am văzut în seara asta, nicio șansă. Nu era ăsta obiectivul oricum. Acum evaluăm play-off-ul. Dacă acasă primim ce am văzut azi... vă dați seama cât de greu poate să fie. Mergem înainte, asta e. Nu putem trăi cu ce am făcut anul trecut. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ și să jucăm bine”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

Farul Constanța se află pe locul 11 în clasament, cu 9 puncte obținutte în 8 meciuri jucate. În următoarea etapă, campioana en-titre joacă cu Dinamo în deplasare.