Tehnicianul a avut rezultate bune în primul sezon ca antrenor al ”câinilor”, în Liga 2, când a reușit promovarea la baraj în fața celor de la FC Argeș, dar colaborarea sa cu clubul a încetat din cauza rezultatelor modeste din Superligă.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Ovidiu Burcă a spus că FCSB este principala favorită pentru câștigarea titlului din acest sezon, dar a dezvăluit că vede și o ”surpriză”.

Ovidiu Burcă: ”Va fi interesant și acolo”

Burcă nu o exclude pe campioana en-titre Farul Constanța din lupta pentru titlu, chiar dacă acum este abia pe locul șase, la 14 puncte de FCSB.

„FCSB, dacă va continua așa, o văd principala contracandidată la titlu. CFR, deși a schimbat foarte mult, antrenorul, grupul de jucători nu mai e același, chiar dacă în ultimele meciuri n-a avut consistență, eu îi văd și pe ei intrând în luptă.

Avem și Craiova, care are un antrenor nou, care a transferat și niște jucători interesanți. Probabil și Farul, pentru că am văzut că și acolo s-au transferat jucători și cunoscându-l pe domnul Hagi și conceptul pe care-l are nu e exclus să-i vedem și pe ei în lupta pentru titlu. Deci va fi interesant și acolo”, a spus Ovidiu Burcă, în exclusivitate pentru PRO TV.

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca lui Dinamo (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).

Înainte de a prelua Dinamo, Ovidiu Burcă a mai antrenat la CSM Slatina, în orașul său natal. Acolo a reușit o promovare din Liga 3 în Liga 2.