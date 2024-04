Campioana en-titre va face deplasarea la Sfântu Gheorghe vineri, pentru confruntarea din etapa cu numărul trei din play-off-ul Superligii României. Farul - Sepsi va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

OUT de la Farul! Decizia luată de Gică Hagi

GSP scrie că Gică Hagi i-a lăsat la Constanța pe David Kiki, Constantin Budescu, Kevin Boli și Ronaldo Deaconu. Sursa citată susține că David Kiki a fost exclus din lot, pentru că nu și-a prelungit înțelegerea cu Farul, în timp ce ceilalți trei nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Constantin Budescu, un veteran în Liga 1, a revenit la Farul în august 2023, după un sezon petrecut la Petrolul Ploiești, și a bifat 27 de apariții în sezonul regular, dar și șase goluri și șapte assist-uri.

Totuși, Gică Hagi nu a mai mizat pe serviciile experimentatului atacant și în play-off. Constantin Budescu a fost introdus doar șapte minute în confruntarea cu FCSB (0-1) și a fost rezervă neutilizată împotriva Rapidului (2-1).

Declarații Gică Hagi înainte de Spesi OSK - Farul Constanța

"După meciul cu FCSB, unde am jucat foarte bine şi am pierdut, şansele noastre, gândurile de a fi acolo sus, de a câştiga titlul, s-au dus. Noi suntem echipa campioană în continuare. Rămâne să ne luptăm pentru un loc care să ne asigure participarea în cupele europene, începând cu acest meci. Va fi un meci deschis, toate echipele din play-off sunt foarte bune, e o echipă agresivă, să facem ambele faze foarte bine.

E deschis oricărui rezultat, jucăm pentru a lua cele trei puncte. Nu aşa cum am jucat în campionat, ei au dominat meciul, chiar dacă am câştigat. Am speculat şi am câştigat. Trebuie să avem mai multă personalitate, Sepsi ştie fotbal.

Am făcut două meciuri foarte bune în play-off, sper să avem acelaşi nivel. Ce s-a întâmplat cu FCSB se poate întâmpla…din zece meciuri, pierzi unul şi restul le câştigi. Băluţă e accidentat, continuă refacerea, în rest sunt disponibil toţi. Dar vom opta pentru 20 de jucători, e o deplasare, nu mergem cu toţi. Statisticile sunt în spate, putem analiza lucrurile, dar trebuie să fim motivaţi.

Mai sus de participare în cupele europene, să sperăm, mai mult…e prea departe. Mă gândeam la acest lucru, chiar dacă nu spuneam. Dacă câştigam cu FCSB eram acolo", a declarat Gică Hagi.