Oltenii si-au prezentat echipamentul de joc pentru sezonul viitor! Cum arata noul kit

Craiova lui Rotaru, echipament nou pentru sezonul viitor.

Universitatea Craiova si-a prezentat astazi echipamentul in care va incerca in sezonul viitor sa castige primul titlu de la revenirea in Liga 1.

"Noul kit din sezonul competitional 2021-2022 este customizat special pentru Universitatea Craiova din material DryCell.

In partea din fata a tricoului se regaseste stema Stiintei si logo-urile PUMA si Betano Romania. Pe spatele tricoului se regaseste logo-ul „Campioana Unei Mari Iubiri”, in timp ce pe maneca stanga se afla un steag alb-albastru in dungi orizontale. Stema clubului este imprimata, de asemenea, in interiorul numerelor de pe spatele tricoului", au anuntat oltenii pe pagina oficiala de Facebook.

Universitatea Craiova va debuta in noul sezon al Ligii 1 cu un meci in fata lui FC Arges, sambata, de la 21:30. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.