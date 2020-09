Olandez cu peste 100 de meciuri in Eredivise la Hermannstadt! Toate detaliile noului transfer

Hermannstadt nu isi mai doreste emotii in privinta retrogradarii in acest an, astfel ca face transferuri pe banda rulanta.

Sibienii tocmai au anuntat pe pagina oficiala transferul lui Stanley Elbers, un olandez de 28 de ani cu nu mai putin de 130 de meciuri jucate in Eredivise. Elbers este si fost international de tineret. Jucatorul poate evolua atat ca mijlocas dreapta, dar si pe partea stanga sau ca varf retras. Acesta a semnat liber de contract cu Hermannstadt, ultima lui echipa fiind PEC Zwolle. Elbers este cotat la 400.000 de euro iar in CV-ul lui figureaza echipe ca Ado den Haag, Excelsior sau Waalwijk.

Nu este ultimul transfer pe care il vor face cei de la Hermannstadt, sibienii fiind aproape de a semna cu un ghanez de 20 de ani, care va urma sa vina liber de contract dupa despartirea de Valladolid, clubul patronat de Ronaldo Nazario.

Pana acum, Hermannstadt a obtinut semnatura jucatorilor: Soni Mustivar, Adrian Scarlatache, Claudiu Belu, Fabio Fortes, Agostinho Ca, Edson Pires, Goran Karanovic, David Mayoral (imprumutat de la Cadiz).