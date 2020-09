Hermannstadt a ajuns la cel de-al 9-lea transfer in aceasta vara! Un fost atacant trecut pe la Sepsi a semnat cu echipa lui Ruben Albes

Hermannstadt si-a intarit atacul odata cu aducerea lui Goran Karanovic.

Goran Karanovic (32 de ani) va fi noul jucator al lui Hermannstadt. Fotbalistul cu dubla cetatenie, sarba si elvetiana, a semnat cu echipa antrenata de spaniolul Ruben Albes. Sibienii sunt printre cei mai activi pe piata transferurilor din Liga 1 in aceasta vara.

In sezonul trecut, atacantul a evoluat in 20 de meciuri pentru Sepsi OSK, reusind sa inscrie 9 goluri in Liga 1 si 4 in Cupa Romaniei.

Atacantul a mai evoluat in cariera sa la echipe precum FC Wohlen, FC Luzern, SC Kriens, Servette, FC St Gallen, Angers, FC Sochaux si FC Aarau.

350.000 de euro este cota de piata a lui Karanovic, conform Transfermarkt.

Acesta este lista jucatorilor transferati pana in acest moment de FC Hermannstadt: Adrian Scarlatache, Soni Mustivar, Claudiu Belu-Iordache, Fabio Fortes, Luca Florica, Agostinho Ca si Edson Pires.