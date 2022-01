OFICIAL | Manchester City și-a luat atacant în ultima zi a ferestrei de mercato! Cât a plătit campioana Angliei

Clubul englez de fotbal Manchester City a anunţat luni că l-a achiziţionat pe atacantul argentinian Julian Alvarez (22 ani) de la River Plate, scrie AFP.

Liderul din Premier League a precizat însă că acesta va rămâne împrumutat la actualul său club până în vară.

Alvarez, autor a 36 de goluri şi 25 de pase decisive în 96 de întâlniri cu "Millonarios", a semnat un contract pe 5 ani şi jumătate cu "cetăţenii", care au plătit aproape 18 milioane de euro pentru a-l achiziţiona, potrivit presei engleze.

"Julian este un jucător pe care îl urmărim de ceva vreme. Poate juca în mai multe poziţii din atac şi suntem convinşi că este unul dintre cei mai buni tineri atacanţi din America de Sud", a explicat Txiki Begiristain, directorul sportiv al grupării engleze.

Alvarez a jucat şi pentru naţionala Argentinei, unde şi-a făcut debutul în iunie anul trecut.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

⬇️ DETAILS ⬇️