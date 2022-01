Manchester City a rezolvat primul transfer pentru sezonul următor! Un atacant din naționala Argentinei semnează

Manchester City a ajuns la un acord cu River Plate pentru transferul atacantului Julian Alvarez (21 de ani), care are deja cinci meciuri în naționala Argentinei.

Toate detaliile au fost puse la punct, iar Manchester City va plăti suma totală de 18,5 milioane de euro către River Plate, Julian Alvarez urmând să semneze un contract pe cinci ani cu formația din Premier League, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Atacantul de 1.70m se va alătura lui Manchester City din iulie, până atunci urmând să evolueze sub formă de împrumut la River Plate.

Julian Alvarez, produs al academiei lui River Plate, a avut un ultim sezon grozav, cu 24 de goluri și 15 pase decisive în cele 46 de meciuri jucate, stagiune la finalul căreia și-a trecut în cont titlul de campion al Argentinei.

Prestațiile din campionatul intern l-au propulsat pe Julian Alvarez în naționala Argentinei, iar în vara anului trecut a făcut parte din echipa care a cucerit Copa America.

