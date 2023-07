CSA Steaua a anunțat printr-un comunicat oficial că Ministerului Apărării Naționale, instituția care este administratorul stadionului „Steaua”, a aprobat cererea trimisă de FCBS.

„Solicitarea echipei SC FC FCSB SA de punere la dispoziție a stadionului „Steaua”, pentru disputarea partidei FCSB-Dinamo 1948, din 22.07.2023, a fost aprobată la nivelul conducerii Ministerului Apărării Naționale, instituția care este administratorul stadionului”, se arată în comunicatul CSA.

Astfel, FCSB va reveni pe stadionul din Ghencea, după o pauză de opt ani.

Fanii CSA nu vor FCSB în Ghencea

Suporterii CSA, prin vocea liderului Dorin Taban, resping hotărârea luată de Ministerul Apărării, susținând că prin acest demers se va crea o ură viscerală între galeriile celor două cluburi, FCSB și CSA Steaua.

„Eu am înțeles că există posibilitatea să se semneze. În al doilea rând, nu mi se pare normal că totul a fost într-un singur sens. Că Steaua are 3.000 de spectatori. Să ne uităm și la ”U” Cluj. Noi am fost mereu exemplul negativ.

Eu personal nu sunt de acord. Vi se pare normal la presiunea pusa de un prim-ministru al țării să se facă lucrul ăsta?

Stadioanele sunt făcute din banii statului. Și banii de la primării tot de la stat vin. Nu vreau să intru în polemică.

Din ce s-a întâmplat în ultimii ani, nu mai e o rivalitate, s-a creat o ură. Dacă FCSB ar face o adresă către Rapid, le-ar permite?

Dinamo, către Rapid, credeți că i-ar permite?. Există o rivalitate care nu are cum să permită acest lucru. Naște ură.

Noi am înființat echipa din Liga 4. Am stat 5 ani să mă conving care este Steaua. Steaua este Steaua București care joacă în Ghencea și are palmaresul.

Am fost în Liga a 4-a 34.000 de spectatori. Noi am avut mereu suporteri de rezultat, nu am avut spiritul Rapidului. E un pericol ce se întâmplă”, a spus Dorin Taban, pentru Digisport, înainte de comunicatul oficial al CSA.