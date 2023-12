Fostul selecționer a pregătit-o ultima oară pe Universitatea Craiova, echipa lui Mihai Rotaru, la care nu a rezistat foarte mult. Pițurcă a părăsit atunci echipa de pe ”Ion Oblemenco” după doar patru luni.

De olteni s-a despărțit la începutul anului 2020, iar acum a fost ofertat din străinătate, mai exact de o echipă din Africa. Pițurcă a primit o propunere pentru un post de director sportiv, iar răspunsul a venit imediat.

Pițurcă a refuzat oferta și și-a explicat decizia într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Victor Pițurcă: ”Am primit oferta pe mail”

„Uitați-vă la cariera mea și la CV-ul meu, eu am antrenat foarte puține echipe în cariera mea de antrenor. Când spun că am avut foarte multe echipe care m-au dorit și că nu am dorit... mai văd că sunt luat peste picior, dar ăsta e adevărul.

Acum am primit pe mail dacă-mi doresc să fiu directorul tehnic al unei echipe din Africa, mi s-a transmis acolo ce-și doresc de la mine, să supraveghez echipa de tineret, echipa mare... răspunsul a fost 'nu', nu sunt pregătit să fiu director tehnic, eu am fost antrenor toată viața”, a spus Victor Pițurcă, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Steaua, Universitatea Craiova, FCSB, FC U Craiova și Al-Ittihad sunt echipele pe care le-a pregătit Victor Pițurcă în carieră.

Tehnicianul a avut și trei mandate ca selecționer al naționalei României, iunie 1998 - decembrie 1999, decembrie 2004 - aprilie 2009, iunie 2011 - octombrie 2014, dar și unul ca selecționer la U21, iunie 1996 - mai 1998.

Ce oferte a mai refuzat Victor Pițurcă

„Ascultă-mă. Eu în cariera mea nu am antrenat decât vreo trei-patru echipe. Echipele naționale, Steaua, Craiova și Al Ittihad afară. Doar echipe de top, care se luptă pentru campionat. Eu am avut oferte și din țară, multe echipe. Dar așa mi-am propus eu, să antrenez doar echipe de top, care trag la campionat.

Am avut și multe oferte din Golf. Cu salarii mari, 150 de mii pe lună, dar nu am mers. Erau în mijlocul clasamentului. Uite, Contra, Rădoi, antrenează echipe mici, dar trebuie să facă asta. Eu dacă nu am făcut-o până acum, nu o voi face nici de acum”, a declarat Victor Pițurcă la Arena SPORT.RO cu Cătălin Oprișan.