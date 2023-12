România va juca în grupa E la EURO 2024 alături de Belgia, Slovacia și o echipă care va câștiga barajul din luna martie ( va juca în grupa E la EURO 2024 alături deși o echipă care va câștiga barajul din luna martie ( Ucraina, Islanda, Israel sau Bosnia ).

Verdictul lui Victor Pițurcă după ce a văzut grupa României de la EURO 2024

Victor Pițurcă, antrenorul care a condus România la EURO 2008, spune că grupa de anul viitor este una accesibilă pentru tricolori, iar naționala lui Edi Iordănescu are șanse importante pentru a se califica în fazele eliminatorii ale turneului final din Germania.

Pițurcă a ținut să felicite FRF, staff-ul tehnic al echipei naționale și cluburile care au dat jucători la prima reprezentativă pentru performanța de a reveni la un turneu final după o pauză de opt ani.

"La un turneu final nu există grupe ușoare. Pot exista grupe foarte grele, cum am avut eu șansa (n.r - în 2008, cu Olanda, Italia și Franța). Poate a fost bună și acea grupă pentru că n-aveai emoțiile pe care le ai când ai putea să învingi. Grupa mi se pare accesibilă. Băieții noștri au crescut în timp și putem să oferim românilor o surpriză.

Sunt convins că belgienii s-au bucurat că au picat cu România, însă nu trebuie să se bucure înainte de a vedea echipa României. Nu știu dacă selecționerul lor a avut timp să vadă echipa României. Dacă va vedea ultimele jocuri, sper că nu va mai fi atât de bucuros și atât de convins că va învinge România.

Calificarea la EURO a fost un moment extrem de important pentru fotbalul românesc, pentru chipa națională și un rezultat excelent. Să termini neînvins, pe primul loc, e o mare performanță. Aș vrea să felicit pe această cale Federația, cluburile care au dat jucători și staff-ul tehnic. Am spus tot timpul că avem jucători care pot face performanță. N-am fost credibil. 90% din cei care dădeau interviuri spuneau că n-avem echipă, n-avem jucători. Eu am spus lucrul acesta și iată că am dreptate.

Din ce am văzut eu, Ucraina va fi a treia adversară. Ei ar fi trebuit să fie calificați, au avut penalty clar cu Italia. Ei au prima șansă, dar nu se știe sigur. Sunt două meciuri de baraj și se poate întâmpla orice, însă ei au echipa cea mai bună.

Eu cred că sunt șanse să ieșim din grupă, însă până la începerea turneului final mai e destul timp. Să lăsăm timpul să treacă, să vedem ce se va întâmpla cu jucătorii noștri până atunci, să avem parte de jucătorii cei mai valoroși, ei să mai crească și atunci vom vedea ce va fi", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Când joacă România la EURO 2024