Octavian Popescu, dezvăluire importantă după înfrângerea de la Craiova: "O să merg să mă operez". Cât va lipsi

Universitatea Craiova, care luptă pentru clasarea pe locul al doilea, a deschis scorul rapid, prin Raul Silva (4), care a şutat din careul mic, după ce Jovan Markovic trimisese mingea în bară.

Oltenii au marcat al doilea gol în minutul 71, prin Andrei Ivan, care a reluat în plasă centrarea lui Ştefan Vlădoiu. FCSB a avut şansa de a relansa partida, dar Darius Olaru a ratat un penalty (77 - bară).

Pentru FCSB, care a fost lipsită de câţiva titulari, a fost primul eşec suferit în play-off, în timp ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie după două eşecuri consecutive, pe teren propriu.

Ce a spus Octavian Popescu după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Jucătorul de la FCSB a vorbit despre partida din Bănie, dar și despre problema medicală cu care s-a confruntat pe întreaga durată a sezonului.

"A fost un meci bun, trebuia să dăm tot ce avem mai bun. Aveam planuri să nu pierdem niciun meci în play-off. Am avut și eu o fază pe care am tratat-o superficial, am pus presiune, dar au fost mai buni la finalizare.

Eu, în ultimul an, am jucat cu o problemă la gleznă. O să merg să mă operez, probabil voi lipsi o lună-două, acum în această pauză, nu o să pierd debutul sezonului", a declarat Octavian Popescu, după meciul cu Universitatea Craiova.