Octavian Popescu a dezvăluit motivele pentru care nu a rămas la Rapid și Craiova: "Nu a vrut să dea bani pe mine"

FCSB s-a impus cu 1-0 în ultimul meci din sezonul regulat, golul victoriei fiind înscris în ultimul minut de joc. Tânărul jucător a șutat superb de la 25 de metri și l-a lăsat fără reacție pe portarul celor de la FC Voluntari.

"Am câștigat la ultima fază a meciului, pe un teren foarte dificil. Sincer nu mai speram! Eu, mai ales! Am început foarte bine anul. E bine că marchez... foarte frumos. E o ambiție în plus, trebuie să trag echipa după mine", a spus fotbalistul la finalul partidei, la DigiSport.

Cum l-au ratat Rapid și Universitatea Craiova pe starul de la FCSB

Înainte de a semna cu vicecampioana României, Octavian Popescu a trecut pe la Rapid și Universitatea Craiova, însă nu a ajuns la o înțelegere cu nici unul dintre cele două cluburi.

"Am fost și la Rapid și îmi amintesc că am jucat un amical cu FC Voluntari. Domnul Pancu m-a apreciat foarte mult, dar nu am mai vrut eu să rămân la Rapid! Era liga 3 și mă vedeam mult mai sus.

Am plecat la Craiova. Am stat 6 luni acolo, dar nu a vrut să dea bani pe mine, așa că am plecat. Eram împrumutat de la Regal. Asta a fost cu Craiova. A fost important că m-a văzut domnul Pițurcă, el m-a chemat la echipa mare a Craiovei și i-a spus și domnului Giovanni Becali despre mine.

Sincer, mi-a plăcut orașul Craiova, dar nu mi-a plăcut contractul pe care mi l-au oferit cei de acolo. După aceea, destul de repede am ajuns la Steaua (FCSB)", a declarat acesta, pentru Fanatik.