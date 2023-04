Obiectivul lui Laszlo Balint pentru finalul de sezon. UTA Arad se află pe loc de baraj după o nouă înfrângere

Chindia Târgoviște a deschis scorul prin Daniel Popa (minutul 19), dar UTA Arad a egalat după pauză prin Rareş Pop (minutul 54). Daniel Popa a marcat golul victoriei echipei antrenate de Anton Petrea în minutul 63, după o centrare de la Doru Popadiuc.

Gazdele au obţinut prima victorie în ultimele cinci meciuri de acasă. UTA Arad are un egal şi două eşecuri în ultimele trei etape.

Ce a declarat Laszlo Balint după o nouă înfrângere pentru UTA Arad



Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre situația critică prin care trece echipa și despre obiectivul pe care îl are în finalul acestui sezon.

"Când am revenit, în noiembrie, echipa era pe loc direct retrogradabil și am spus și atunci că și barajul e o soluție. A fost o discuție, nu o ședință, am discutat cu băieții, e dificil și pentru ei momentul. Chiar i-am întrebat și, cu excepția lui Benga, nimeni nu a mai jucat într-un baraj de menținere.

Trebuie să fim pregătiți pentru barajul cu o echipă de liga a doua, dar va fi foarte dificil. Eu nu sunt aici ca să cedez. Dacă o să terminăm sezonul cu menținere în Liga 1, eu mi-am atins obiectivul, asta am promis.

Acum avem șanse, chiar dacă aceste șanse se traduc prin câștigarea unui baraj, dar eu am încredere că putem termina acest sezon cu un loc pentru Liga 1. După aceea, lururile nu mai sunt la decizia mea", a spus antrenorul.