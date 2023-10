FCSB se află pe primul loc în clasamentul Superligii României, cu 29 de puncte, la trei lungimi în fața ocupantei locului secund, CFR Cluj, și la șapte de Rapid București, care completează podiumul.

Obiectivul lui Gigi Becali la FCSB: "La asta visează el"

Florin Vulturar a vorbit despre ce se întâmplă la FCSB și a dezvăluit că obiectivul lui Gigi Becali cu gruparea roș-albastră e să o readucă în grupele Champions League. Ultima dată când echipa a ajuns în grupe a fost în sezonul 2013/14.

„Cu siguranţă obiectivul este Champions League, asta visează el şi asta visăm toţi. Cine nu îşi doreşte să ajungă acolo? Pas cu pas eu zic că se poate. Cum au mers alte echipe an de an, au deschis o uşă la echipele mai mici din Europa şi FCSB poate fi acolo. Important este să fie an de an în Conference League şi Europa League. Asta este important pentru orice echipă din România care merge în Europa. Atunci îţi echilibrezi foarte bine bugetul. Dar visul este Champions League.

Pe dânsul îl ştiţi. Nu îşi doreşte niciodată puţin, ci maximum. Nu vrea să se bată la campionat şi să încheie pe locul doi. Important este să putem ajunge şi să fim acolo. Este important să fii an de an în Europa. Minimum Conference League, chiar Europa League. Şi dacă ai o şansă să mergi în Champions League, ar fi extraordinar. Este foarte greu, dar nu este imposibil. Eu zic că în 3-4 ani suntem acolo. Trebuie să ai şi un culoar bun, să creşti nivelul în fiecare an şi atunci ai şansa ta”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.

Pentru FCSB urmează partida din campionat împotriva lui FC Voluntari de duminică, 22 octombrie, de la ora 21:00, într-un meci care va conta pentru a 13-a etapă a Superligii României.

Mihai Pintilii mai vrea întăriri la FCSB

În momentul de față, FCSB pare acoperită pe toate pozițiile, însă Mihai Pintilii, secundul lui Elias Charalambous, nu se ferește să spună că și-ar mai dori unele întăriri.

"E un lot bun, cu care chiar trebuie să câştigi campionatul. (n.r. – dacă ar mai face vreun transfer) Inter aş mai aduce pe cineva. Eu personal aş mai aduce pe cineva genul lui Olaru. (n.r. – E cineva în campionatul intern?) Nu, Olaru e unic", a spus Mihai Pintilii, potrivit Orangesport.