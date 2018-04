EXCLUSIV | Lupescu, reactie la PRO X dupa infrangerea in fata lui Burleanu: "Nu e ceva rau sa ceri sprijinul politic, se intampla si in alte parti! Ma simt implinit"

Ionut Lupescu a vorbit IN DIRECT la PRO X dupa infrangerea suferita in fata lui Razvan Burleanu la alegerile FRF.

"E o diferenta mare, da. Eu am simtit ca a fost de datoria mea sa incerc, sa incerc sa ofer o alternativa. Daca nu as fi facut-o acum, as fi regretat.

Lucrurile pentru mine sunt clare. In fotbal trebuie sa stii sa traiesti si cu infrangerile. Am incercat sa vin cu ce am invatat eu.

Daca oamenii au decis altceva, trebuie sa respectam majoritatea. Eu sper ca fotbalul sa se dezvolte si sa revenim acolo unde trebuie.

Au decis cei care conduc anumite segmente din fotbal.

Nu ma intorc la UEFA, am zis asta.

Nu am o explicatie. Oamenii asta au vrut si trebuie sa le respectam decizia.

Eu m-am intalnit cu toti liderii partidelor. Nu e ceva rau, pentru ca asta se intampla in toate tarile. Oamenii din sport trebuie sa aiba parte de sprijin din partea Parlamentului pentru dezvoltarea sportului.

Eu am jucat dupa regulile facute de ei. Au fost schimbari de statut efectuate si dupa mandatul lui Mircea Sandu. Am respectat regulile. Sigur, lumea spune ca nu e ok ca un vot de la fotbal feminin sa fie egal cu un vot de la Steaua, Craiova sau Dinamo. Dar asta este democratia si daca AG decide asta, trebuie sa respectam decizia.

Eu ma simt implinit pentru ca am incercat acum, la varsta pe care o am. Am inteles mesajul si nu e nicio problema", a spus Ionut Lupescu la PRO X.